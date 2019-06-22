اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، من صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ، اللذين أدوهما صباح اليوم، وأكد طلاب الشعبة العلمية، أن الوقت المخصص للإجابة غير كافٍ، بالإضافة إلى صعوبة بعض الأسئلة، فيما أشار بعض طلاب الشعبة الأدبية، إلى أن امتحان مادة التاريخ يتضمّن أسئلة غير مباشرة.

وشهدت محافظة أسيوط محاولتى انتحار طالبتين داخل اللجان، وتم استدعاء سيارات الإسعاف فى عدد من المحافظات، لنقل حالات الإغماء إلى المستشفيات، فيما أصيب أحد المراقبين بأزمة قلبية، داخل إحدى اللجان ببنى سويف.

كما كشفت غرفة العمليات لمتابعة الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بالغربية، عن قيام إحدى الطالبات بتمزيق ورقة إجابة امتحان الفيزياء، داخل إحدى اللجان التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، وتم تحرير المحضر اللازم، ورفع الواقعة إلى رئيس لجان امتحانات الثانوية العامة، كما تم نقل 3 حالات (طالبتين وطالب)، إلى المستشفيات، بعد إصابتهم بالإغماء داخل اللجان.

وشهدت لجان الثانوية ببنى سويف إصابة 3 طالبات بإغماءات وتشنّجات عصبية، أثناء أداء امتحان الفيزياء، كما أصيب طالب بمغص كلوى، بينما أصيب أحد المراقبين، يُدعى «حمدى. ع. م»، 38 سنة، بأزمة قلبية، أثناء قيامه بأعمال مراقبة الامتحان، داخل لجنة «الشهيد مينا عزت»، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف العام للعلاج، حيث أكد الأطباء استقرار حالته.

غرفة العمليات المركزية لامتحانات الأزهر: مخالفات بسيطة فى "الكيمياء".. و"التعليم": إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 30 يونيو

وأكدت غرفة العمليات بمحافظة المنوفية سقوط 6 حالات إغماء ومغص حاد أثناء امتحان الفيزياء، بينها 5 حالات لطالبات، وحالة لأحد الطلاب، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، مختار شاهين، أن الأمور سارت داخل جميع اللجان بشكل طبيعى، على مستوى الإدارات التعليمية، باستثناء إصابة 6 طلاب بالإغماء بإدارات شبين الكوم والشهداء وبركة السبع وأشمون.

ورصدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم فى محافظة سوهاج غياب 2168 طالباً وطالبة عن أداء امتحان الفيزياء، حيث يبلغ عدد المقيدين 15 ألفاً و410 طلاب، بينما بلغ عدد الحضور 13 ألفاً و242 طالباً، كما تلقت الغرفة إخطارات بإصابة طالبة بالإغماء داخل إحدى اللجان التابعة لإدارة البلينا التعليمية، بينما أصيبت طالبة أخرى بنزيف من جرح سابق فى يدها اليمنى، بمدينة سوهاج.

كما تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغات بحدوث 4 حالات إغماء بين الطالبات داخل لجان الثانوية العامة بإدارات قنا ونجع حمادى وقوص، بينما أصيبت طالبة خامسة بتشنّجات عصبية.

وتقول مى محمد، طالبة بشعبة علمى علوم: «الامتحان كان ٦٠ سؤال، بنختار منهم ٤٥، من ضمن الأسئلة اللى اخترناها دى كان فيه ١٠ أسئلة اختيارى كلهم محتاجين تفكير ووقت».

ويقول محمد عمر، طالب بشعبة علمى رياضة: «الامتحان فيه بعض الأسئلة محتاجة طالب فى مستوى أينشتاين، وأول مرة نشوفها، لكن إجمالاً كانت باقى الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط، والوقت كان كفاية، لكن ماكانش فيه أسئلة من نماذج الوزارة».

وقال خالد أدهم، طالب بالشعبة الأدبية: «التاريخ كان أصعب من السنة اللى فاتت، وفيه أسئلة غير مباشرة وصعبة على الطالب العادى»، مشيراً إلى أن الوقت المخصّص للامتحان لم يكن كافياً. ورفض محمود يونس اعتبار امتحان مادة التاريخ تعجيزياً، مشيراً إلى أنه لم يخرج عن كتاب المدرسة ونماذج الوزارة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إنه من المتوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بفروعها الخمسة يوم 29 أو 30 من الشهر الحالى.

فى سياق آخر، شهد امتحان مادة الكيمياء لطلاب القسم العلمى فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حالة غضب بين الطلاب، لصعوبة بعض الأسئلة، خاصة المعادلات، فيما أبدى آخرون ارتياحهم واعتبروا الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط. فيما أكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات سادتها حالة من الهدوء، دون رصد شكاوى عن خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، وقد رُصدت بعض المخالفات البسيطة.