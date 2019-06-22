الكشف على 602 مريضا بالمجان في قافلة طبية بالبحر الأحمر

نظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، قافلة طبية علاجية، بالتعاون مع مؤسسة "الخير"، تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

وقعت القافلة الكشف على 589 حالة وأجرت 13عملية رمد في اليوم الأول، بمستشفى رأس غارب المركزي، وتستمر أعمال القافلة حتى غد الأحد بالمجان بتواجد فريق طبي متخصص.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية اليوم، إن القافلة الطبية تشمل تخصصات "جراحة، باطنة، أطفال، جلدية، أنف وأذن، رمد، قلب، عظام، سمعيات".

وأشار مرعي إلى إجراء 13 عملية رمد، وتوقيع الكشف على 589 حالة بجميع التخصصات "عظام 92 حالة، أنف وأذن 71 حالة، أطفال 51 حالة، جراحة 28 حالة، باطنة وقلب 56 حالة، رمد 230 حالة".

وأكد أن القافلة مستمرة حتى غد الأحد وأن جميع الكشوفات وإجراء العمليات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.