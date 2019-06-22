مؤسس "استثمر في وطنك الثاني": هدفنا نقل الاستثمارات العربية إلى مصر

قال محمد سالم، مؤسس مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر"، إن المبادرة تهدف في المرحلة المقبلة إلى نقل عدد من الاستثمارات العربية إلى مصر واستقطاب رجال الأعمال العرب الذين يستثمرون في دول مثل تركيا وشرق أوروبا لنقل استثماراتهم لمصر.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "همزة وصل"، الذي يُعرض على التليفزيون المصري، أن يّهدف من خلال المبادرة على تحقيق حلم السوق العربية المشتركة في إطار شعبي وسياسي وخاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وباقي الزعماء العرب.

وأشار مؤسس "استثمر في وطنك الثاني مصر"، إلى أنه يجب تبادل الخبرات مع الدول العربية في شتى المجالات الاقتصادية، وخلق حوار اقتصادي على المستوى الشعبي بين رجال الأعمال العرب ورجال الأعمال المصريين، والعمل على إنشاء شراكات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح: "يتبع هذا الأمر رحلات لوفود من المبادرة لكافة الدول العربية للحديث مع رجال الأعمال العرب والترويج للاستثمار في مصر وشرح طرق تنفيذ هذا الاستثمار، كما أن الإعلام سيلعب دورًا كبيرًا في مبادرتي حيث سيتم استخدامه بشكل كبير من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في مصر".