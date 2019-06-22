أعادت الفنانة أنغام، طرح أغنية " 11 في الملعب"، وذلك دعمًا لمنتخب مصر، الذي يخوض بطولة الأمم الأفريقية في مصر، والتي قد سبقت وأن قامت بغنائها أثناء تأهل منتخب مصر لكأس العالم في روسيا العام الماضي.

وجاءت بعض كلمات الأغنية: "فيه 11 في الملعب لكن فيه وراهم ملايين، في شعب بحاله بيستنى اللحظة دي بقاله سنين، أه يا بلادي الليلة فرحة لناسك، وادي أعلامك عالية في كل مكان، يا ابن بلادي الليلة ارفع رأسك، واعمل حاجة يحكوها بعد زمان".

" 11 في الملعب" من كلمات أمير طعيمة، ولحن إيهام عبد الوهاب، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

ويلعب المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات زيمبابوي، أوغندا، والكونغو الديموقراطية، وهي المجموعة التي تخوض جميع مبارياتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتقابل المنتخب المصري والزيمبابوي في 13 مباراة، فاز خلالها المنتخب الوطني خلال 8 مواجهات، مقابل فوز وحيد لزيمبابوي، وتعادلا في 4 مباريات.

واستطاع منتخب مصر هز شباك زيمبابوي 21 مرة، واستقبلت شباك الفراعنة 11 هدفا، بينما يعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

ويشارك في نهائيات أفريقيا 24 منتخبًا هم مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، والكونغو الديمقراطية، وغانا، ومالي، وكوت ديفوار، وغينيا، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، وبنين، وموريتانيا، ومدغشقر، وكينيا، وناميبيا، وغينيا، وبيساو، وأنجولا، وتنزانيا، وبوروندي.