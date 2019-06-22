قال أحمد نجاح، صاحب مبادرة تنظيف استاد القاهرة، إنه لم ينسق مع أي جهة رسمية أو منظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف نجاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "dmc": "روحت أنا و3 صحابي الماتش عادي، وبلغتهم قبل الماتش بيومين إننا نروح بمجموعة أكياس بلاستيك، وجوانيات طبية، ومقلتلهمش حتى هنعمل بيها إيه، الفكرة جت من واحد صاحبنا كان ناشر بوست على فيسبوك، وقال إن اليابان في كأس العالم بروسيا بيعملوا كدا فليه إحنا منعملش كدا".

وأكد أن المبادرة ليست داخل الاستاد فقط ولكنه يتبنى مبادرة تسمى "مصر العظمى" تعمل على وعي الشباب وكيف نحرك وعي الشاب المصري وجعله إيجابيا في المجتمع؟، وكيف نتعامل مع المواصلات العامة والمنشآت العامة.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو لمجموعة من المشجعين المصريين أثناء تنظيفهم مدرجات استاد القاهرة الدولي عقب انتهاء مباراة منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي.

وكتب: "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع، أدامكم الله نعمة هذا الوطن".