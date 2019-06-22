قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إنه تم توفير وحدة متنقلة مجهزة بالكامل للكشف عن سرطان الثدي لخدمة محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة بالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف عمر مدير البرنامج القومي لصحة المرأة.

يأتي ذلك تنفيذا للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي، للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه، ليمثل أملًا كبيرًا لدى عدد كبير من السيدات في تجنب تأخر الكشف عن هذا المرض.

وأضاف السعيد أن إدارة الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال البرنامج القومي لصحة المرأة باتخاذ عدة إجراءات للبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تقديم الدعم اللوجستي لتشغيل الوحدة الجديدة بكفاءة عالية لخدمة المرضى.

وأشار السعيد إلى أن الوحدة الجديدة ستقدم خدماتها بداية من الثلاثاء المقبل داخل جامعة بنها وخارجها عن طريق التنقل بين القرى للوصول إلى صاحب الخدمة لتقديم أسرع وأسهل وسيلة للكشف المبكر على سرطان الثدي والقضاء على هذا المرض كما سيتم تنظيم ورش عمل لتدريب الكوادر الطبية لتصبح جاهزة تماما للعمل من خلال هذه الوحدة.

من جانبه، قال الدكتور شريف عمر إن الحالات التي يتم اكتشافها يتم تحويلها إلى مركز علاج الأورام في مستشفيات جامعة بنها ليتم علاجها سواء بالعلاج الجراحي أو الكيماوي.

وأِضاف عمر أنه تم اختيار جامعة بنها كأول جامعة مصرية تطبق فيها الوحدة الجديدة تقديراً لصاحب الفكرة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات الجامعة، والأستاذ بجامعة بنها، كما أن مستشفى بنها الجامعي يضم كل المقومات القوية اللازمة من الكوادر وأساتذة الجراحة والأشعة وتم تزويده بوحده تشخيص الثدي لتكتمل منظومة الوحدة في العلاج.

يذكر أن محافظة القليوبية تعتبر من المحافظات الأعلى نسب في الإصابة بمرض سرطان الثدي حيث إن واحدة من كل ثماني سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدي وأن الكشف الدوري مرة واحدة سنويا باستخدام جهاز الماموجرافي بعد سن الأربعين يحمي من الإصابة كما أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يحقق شفاء كاملا من 98 إلى 100% وهو ما تم تفعليه من خلال المبادرة القومية.