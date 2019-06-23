وكيل "سياحة النواب": تعويض المتضررين من إلغاء الحجوزات بالكويت ماليا

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لن يُجرى حل أزمة تذاكر السفر والحجوزات الملغاة للمصريين في الكويت في نفس التوقيت، مشيرًا إلى أنه يُجرى رد التذاكر وصرف التعويضات.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه منذ تفجر المشكلة، جرى رد حوالي 2603 تذكرة عن طريق شركة "مترو"، كما جرى إصدار 12 تذكرة من شركة "أبو سمرة"، منهم تعويض بدل من تذاكر قديمة، بالإضافة إلى التواصل مع 393 حالة والتوصل إلى حل مشكلاتهم في 48 ساعة.

وتابع: "طلبات الأهالي مختلفة، ونحن نتعامل معنا، فهناك من يطلب تغيير مواعيد التذاكر، وهناك من يطلب ثمن التذاكر".

بدوره، شكر النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، على مجهوداته في حل الأزمة، لافتًا إلى أنه لم ترده أي شكوى، لكنه تحرك لحل المشكلة، بعدما علم بأنها تحولت إلى قضية أمر عام.

وأضاف: "حصل حوار في وجود وزارات الهجرة والسياحة والطيران المدني وجهاز حماية المستهلك والنواب مقدمي طلبات الإحاطة، والشركات الثلاث صاحبة المشكلة واعترفوا بوجود الخطأ، وتم التوافق على تخصيص مبالغ للمواطنين المتضررين، وسيتم رد تذاكر المواطنين الذين تخلفوا عن السفر".

وتابع: "طلبنا من الشركتين اللتين تسببتا في الأزمة مساعدة جهاز حماية المستهلك، وذلك من خلال تقديم حصر المواطنين الذين أُلغيت حجوزاتهم، وهذا سيحدث في وقت قصير، وإن لم يحدث سيترتب على هذا الإجراءات القانونية ضدهما".