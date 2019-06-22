شارك اللواء الدكتور راضى عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، باجتماع لجنة السياحه والطيران بمجلس النواب الذى عقد اليوم السبت، بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، والنائبة غادة عجمي، بشأن تعرض عدد كبير من المواطنين المصريين والأجانب لمشكلة إلغاء تذاكرهم، من خلال بعض شركات السياحة، بحضور ممثلي وزارات السياحة، والطيران المدني، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وممثلي غرفة السياحة.

واستمعت اللجنة لكافة الحضور ولاستعراض رئيس جهاز حماية المستهلك للجهود المبذولة من فريق العاملين بالجهاز لحل المشكلة من حيث إلزام شركات السياحة الثلاث، برد قيمة التذاكر التي تم حجزها، أو الالتزام بتوفير أخرى بذات التاريخ والدرجة، دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، أو رد قيمتها بالكامل، وتأكيد مسئولي الشركات حرصهم على التفاعل مع الجهاز لحل شكاوى كافة المستهلكين، مؤكدا أن المواطن هو أهم طرف فى هذه المشكلة، ويجب أن نتكاتف سويا لحماية حقوقه في إطار القانون.

وأشار إلى أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الدولة وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة بضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وتأكيدا على برنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذى أكد على أهمية ايجاد آليات غير تقليدية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، وما أشار به الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأضاف أن اللجنة انتهت في توصياتها إلى أن الاجتماع الذى عقد بمقر جهاز حماية المستهلك فى 16/6/2019 وبحضور الجهات المعنية هو أساس التعامل فى حل هذه المشكلة، لافتا إلى أن الجهاز خصص رقم واتس آب 01030000602 لاستقبال شكاوى المواطنين ومستنداتهم عليه، وأن هناك مجموعة من العاملين بالجهاز مخصصون لتلقي هذه الشكاوى فقط، والتواصل مع المواطنين، ومع مسئولي الشركات لحلها فورا باستخدام كافة الآليات المتاحة، مؤكدا أنه تم إعادة العديد من تذاكر السفر الملغاة، وتعويض البعض الآخر، وجاري متابعة التزام الشركات بتنفيذ القرار بإلزامهم بإعادة إصدار تذاكر السفر الملغاة أو تعويض المتضررين دون تحملهم لأية أعباء إضافية.

وقال رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عمرو صدقي، أن النواب أعضاء اللجنة سعداء بما قام به جهاز حماية المستهلك من مبادرة من جانبه لحل المشكلة وبدون أن يتقدم أحد من المتضررين إلى الجهاز بشكوى، وإنما تم رصد هذه المشكلة من جانب المرصد الإعلامى للجهاز، وأن هذا التحرك من جانب الجهاز جاء من منظور وطني بحت.

ووجه رئيس اللجنة رسالة لممثلى وزارات السياحة والطيران المدنى والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وغرفة السياحة، بضرورة التعاون مع جهاز حماية المستهلك فى متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة الحقوق لأصحابها.