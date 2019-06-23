بعد مد السحب والحجز بالإعلان الـ11.. مواصفات الوحدات والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني "www.shmff.gov.eg"، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعى، حتى يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2019، وكان من المقرر غلق باب الحجز الخميس 20 يونيو 2019.

وتستعرض "الوطن" مواصفات الوحدات وأسعارها والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات على النحو التالي:

مواصفات الوحدات:

تصل مساحة الوحدات إلى 90 مترا مربعا للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10%.

الشروط العامة للحجز:

- يبلغ مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تُحدد طبقًا للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

- يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40%، من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى).

- ألا يزيد صافي الدخل السنوي من جميع مصادر الدخل على 68 ألفا و400 جنيه سنويًا للأسرة (5700 شهريًا) وعن 50 ألفا و400 سنويًا للأعزب (4200 شهريًا).

- تلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يحتسب وفقًا لدخل المواطن.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 1300 جنيه.

التسجيل الإلكتروني للوحدات:

ويبدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني (www.shmff.gov.eg، من 22 أبريل حتى يوم 30 أبريل الجاري، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ولجميع المواطنين (متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، لمدة شهر كامل ابتداءً من 1 مايو وحتى 31 مايو المقبل.

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات:

بعد ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة)، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، يقوم المواطن بإرفاق المستندات الآتية بصيغة "PDF" لتحميلها على الموقع:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه "سارية".

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مؤرخة ومعتمدة.

بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

بالنسبة للعاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبيّن صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الاجتماعية (إنّ وجد) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

بالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

يتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات الممكن تنفيذها، ويتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أنّ يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2019.

يذكر أنّه تم طرح 20 ألف وحدة سكنية بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بني سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).

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