صناعة الملابس: انخفاض الأسعار في الموسم الشتوي المقبل

توقّع محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات، انخفاض أسعار الملابس خلال الموسم الشتوي المقبل متأثراً بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة الأخيرة.

ونفى عبدالسلام خلال استضافته في برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على فضائية "MBC مصر" انخفاض أسعار الملابس خلال الموسم الحالي بسبب تحرك أسعار الدولار خلال الشهرين الماضيين قبل بداية موسم الملابس الصيفية.

وتابع أنَّ الملابس سلعة موسمية ويتم التحضير لها قبل بداية الموسم بـ5 أشهر لكل مسلتزمات الملابس الشتوية أو الصيفية "بنبدأ بالإنتاج والخامات ويليها تخزين تلك الملابس".