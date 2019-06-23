القبض على دجال في الغردقة استولى على أموال مواطنين بزعم العلاج الروحي

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النتائج الأولية للانتخابات الموريتانية تشير إلى تقدم مرشح الأغلبية الحاكمة

النتائج الأولية للانتخابات الموريتانية تشير إلى تقدم مرشح الأغلبية الحاكمة

جيلان علام: أردوغان نصّب نفسه محامياً عن تنظيم إرهابي

جيلان علام: أردوغان نصّب نفسه محامياً عن تنظيم إرهابي

فيديو| في ذكرى ميلاده.. أمل دنقل يتحدث عن طفولته وكيف تأثر بوالده

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