القبض على دجال في الغردقة استولى على أموال مواطنين بزعم العلاج الروحي

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، برئاسة الرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث القسم، من ضبط متهم سابق في عدة قضايا بتهمة جمع أموال من مواطنين أوهمهم أنه معالج روحاني.

وتلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط "رمزي. ح. م"، مقيم - ثان الغردقة، وسبق اتهامه في 12 قضية، وبحوزته 86 ورقة مدونًا عليها عبارات للدجل والشعوذة، وهاتف محمول، لقيامه بطبع أوراق بأنه معالج روحاني وتوزيعها على المواطنين مقابل التحصل على مبالغ مالية.

بمواجهة المتهم اعترف أمام المقدم محمد كساب مفتش مباحث القسم بارتكابه الواقعة.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 6535/2019 جنح قسم ثان الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.