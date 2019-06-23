توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلا.

كما توقعت الهيئة، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية، تنشط على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 24 35

الإسكندرية 24 31

مطروح 22 30

العريش 22 31

شرم الشيخ 28 38

قنا 26 40

الأقصر 28 41

أسوان 29 41

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 45

المدينة المنورة 30 44

القدس 18 27

أبوظبي 30 41

الكويت 31 43