تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد، 23 يونيو، في مصر على النحو التالي:

مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "المغرب و ناميبيا" في تمام الساعة الرابعة، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي "السنغال وتنزانيا" في تمام الساعة السابعة، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي "الجزائر و كينيا" في تمام الساعة العاشرة.

انطلاق فعاليات الفوج الأول من معسكر قادة المستقبل في نسخته الثالثة

يشهد رئيس جامعة القاهرة، فعاليات الفوج الأول من معسكر قادة المستقبل في نسخته الثالثة والذي يُقام صيف هذا العام تحت عنوان "تطوير العقل المصري .. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال". ويلتقي بالطلاب ويُجري حوارًا موسعًا معهم.

الدورة 24 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة

يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة دورته الرابعة والعشرين برئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، ويضم في عضويته السعودية "رئيسا" والمغرب "نائبا" وكل من مصر وليبيا وتونس والعراق والبحرين "أعضاء" وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وزراء المال العرب يعقدون اجتماعا طارئا برئاسة تونس

يعقد وزراء المال العرب اجتماعا طارئا برئاسة تونس "رئيس القمة العربية" لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها ،وسوف يبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير المالية التونسي ووزير المالية الفلسطيني، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

آخر ليالي عرض مسرحية "الحادثة" في موسمها الثالث

يقدم البيت الفني آخر ليالى عرض مسرحية "الحادثة" فى موسمها الثالث، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء علي مسرح الغد بالعجوزة.

مؤتمر صحفي للإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، للتصويت والإعلان عن الفائزين على جوائز الدولة لعام2018، بمقر المركز بساحة دار الأوبرا.