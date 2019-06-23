يلقي المرشح الرئاسي الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، كلمة لأنصاره بعد قليل، يؤكد فيها فوزه بمنصب الرئيس.

وذكر موقع "سكاي نيوز" تقدم الغزواني بأكثر من 50% في الانتخابات الرئاسية الموريتانية بعد فرز نحو 65% من الأصوات.