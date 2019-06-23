غرق 4 بحوادث متفرقة في سوهاج

لقي 4 أشخاص مصرعهم في حوادث غرق متفرقة داخل ترع بسوهاج، وانتشلت الجثث ونقلت للمستشفيات القريبة.

كان اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة المنشاة بورود بلاغ من "عنتر. م. ق" (53 عاما) سائق، بأنّه في أثناء استحمام نجله أحمد (13 عاما) طالب، في ترعة بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفي الشبهة الجنائية، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وورد بلاغ لمركز شرطة المراغة بغرق شخص في الترعة الرئيسية بناحية الجزازرة، وبالفحص تبيّن غرق "أحمد. ا. م" (17 عاما) طالب، ويقيم بذات الناحية، وانتشلت الجثة بسؤال شقيقه "طه. ا. م. ع" (52 عاما) حاصل على دبلوم صناعة، قرر بأنّه في أثناء استحمام شقيقه في الترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي، بوصول "مصطفى. ا. ح" (16 عاما) طالب ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة"، وبسؤال عمه "جمعة. ح. ا" (60 عاما) عامل زراعي، قرر أنّه في أثناء غسل المذكور يديه في الترعة بذات الناحية، اختل توازنه وسقط بها وغرق، ونفى الشبهة الجنائية.

وكذلك ورد بلاغ لمركز شرطة أخميم بغرق شخص في ترعة الفاروقية بناحية الكولا، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهرية، وبالفحص تبيّن غرق "حسن. ن. و" (17 عاما) طالب، ويقيم بذات الناحية، وانتشلت الجثة، وبسؤال والدته قررت بأنّه في أثناء استحمام ابنها في الترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.