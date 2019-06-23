سعر الدولار اليوم في مصر

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 23 يونيو في بعض البنوك العاملة، مثل الأهلي والإسكندرية وعودة، وتستعرض "الوطن" سعر الصرف على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة اليوم 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.62 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.