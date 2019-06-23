أكّد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ الأوقات التي تقام بها مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية من أجمل الأوقات التي تجعل الجمهور يستمتع بالطقس والكرة معًا، موضحًا أنَّ مباريات الساعة السادسة والساعة التاسعة ستكون فيها حالة الجو لطيفة جدًا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة حينها ستبدأ في الانخفاض.

وأشار "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" على شاشة "صدى البلد"، إلى أنَّ الشاشة في استاد القاهرة توضح درجات الحرارة والرطوبة، مناشدًا الشعب المصري الذهاب والاستمتاع بمباريات الفرق الأفريقية وعدم انتظار مباريات المنتخب المصري فقط.

وتحدث "عبدالعال"، عن موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، مبينًا أنَّ الطقس في هذا الوقت سيكون لطيفًا جدًا، ودرجة الحرارة العظمى ستسجل 37 درجة، متابعًا أنَّ "وقت إقامة المباراة ستتراوح درجة الحرارة بين 30 ـ 31، مع وجود نسمة خفيفة من الهواء تشعرنا بتلطيف الجو أكثر".