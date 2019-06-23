وصل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة قبل قليل، إلى قاعة المؤتمرات في المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، لحضور الاجتماع السنوي لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق والنيل، في مقر المجلس بساحة دار الأوبرا.

وتنقسم جوائز الدولة إلى: جائزة الدولة التشجيعية وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه مصري لكل من فروعها، وهي: فرع الفنون ويضم: "الرسم، الخزف، العزف على ألة القانون، تمثيل مسرحي، تصميم أزياء مسرحية، المنشآت التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئة، الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية، تصوير الفيلم الروائي الطويل"، وفرع الآداب ويضم: "نقد النص الشعري، دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية، ديوان شعر فصيح، مسرحية شعرية، رواية، تطبيقات إلكترونية للأطفال، ترجمة كتاب في النقد الروائي، ورواية للناشئين".

ويضم فرع العلوم الاجتماعية: "الاجتماع، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة علم النفس، الشباب، الكتاب والنشر، ثقافة البيئة، وعلوم الإدارة"، وفرع العلوم الاقتصادية والقانونية، ويضم: "اقتصاديات البيئة، الاقتصاد المصري بين الاستقلال والتبعية، الفكر والنظرية السياسية، دراسات شرق أوسطية، فلسفة القانون وتاريخه، فلسفة الحماية القانونية للحريات في تاريخ مصر، قوانين التجارة والقانون الدولي الخاص، التحكيم في المنازعات التجارية الدولية وأثره على مصر، مبدأ المواطنة في التاريخ المصري، الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييز".

أما جائزة الدولة للتفوق؛ فتشمل 3 فروع، وهي: الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 100 ألف جنيه مصري وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

وجائزة الدولة التقديرية، تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة، ويبلغ عدد جوائز الدولة التقديرية المخصصة 10 جوائز منقسمة كالتالي: "3 جوائز في فرع الفنون، 3 جوائز في فرع الآداب، 4 جوائز في فرع العلوم الاجتماعية".

وأخيرًا، تأتي جائزة النيل التي شهدت عدة تعديلات، مثل رفع قيمتها المالية وتغيير المسمى الخاص بها ليصبح: "جائزة النيل للمبدعين المصريين"، إلى جانب إنشاء جائزة للمبدعين العرب تحمل اسم: "جائزة النيل للمبدعين العرب"، تمنح لأحد المبدعين العرب في إحدى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة المبدعين العرب 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

ويبلغ عدد جوائز النيل للمبدعين المصريين 3 جوائز، وتأتي على النحو التالي: "جائزة للفنون وجائزة للآداب وجائزة للعلوم الاجتماعية"، بينما تخصص جائزة واحدة فقط من جوائز النيل للمبدعين العرب في أي من مجالات: "الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية".

ويضم تشكيل المجلس الأعلى للثقافة أكثر من 60 شخصية من رموز الفكر والأدب والثقافة والفنون، وعدد من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية.