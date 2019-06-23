بدأت امتحانات الدبلومات بكلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم، والتي تستمر على مدار أسبوعين، حيث تشمل الدبلومات "علم النفس الإكلينيكي، علم النفس المهني والتنظيمي، والمساحة الحديثة والخرائط".

وصرح الدكتور أحمد عياد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بأن امتحانات الدبلومات هذا العام تشهد انضباطًا ملحوظًا مع التوجيه لجميع أعضاء الكنترولات بالتيسير على الطلاب وسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الطلاب.

من جهته، قال الدكتور عبدالرازق الكومي، رئيس كنترول الدبلومات، إن تلك الدبلومات وفقًا لتوجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، وهى دبلومات مهنية متخصصه تؤهل الحاصل عليها لسوق العمل سواء في مصر أو الدول العربية والخليج.

وأكد الكومي، أن هناك إقبال على تلك الدبلومات التي تتفرد بها جامعة طنطا، بسبب ما تقدمه من أجهزة ومعامل وتدريبات ميدانية للطلاب في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية والشركات والمكاتب الهندسية وهيئات المساحة.