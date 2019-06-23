أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019 تخطت 130%، ما يدل على مدى كفاءة الأداء داخل منظومة العمل للمراكز والمدن والأحياء، بما ينعكس بشكل مباشر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأوضح محافظ الشرقية، أن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019 بلغت 457 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم زيادة استثمارات المحافظة بقيمة 35 مليون جنيه لتصبح القيمة الإجمالية لاستثمارات الباب السادس 492 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية 100% فى برامج (النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور)، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 63 مليون جنيه مقدم من وزارة التنمية المحلية ليصل الإجمالي إلى 555 مليون جنيه، لتصل نسبة تنفيذ الخطة 130%.

وأكد المحافظ أن ارتفاع نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019 جاء نتيجة متابعة مستمرة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي، مؤكداً أن العمل بروح الفريق داخل المنظومة الواحدة يساهم في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض مدير إدارة التخطيط بالديوان العام، خلال الاجتماع، ما تم إتخاذه من إجراءات بشأن خطة العام المالي الجديد 2019 /2020، مشيراً إلى أنه تم إخطار رؤساء المراكز ومديريتي الطرق والإسكان لبدء تنفيذ إجراءات الطرح والترسية لجميع المشروعات المدرجة في الخطة الإستثمارية للعام المالي 2019 / 2020 وإفادة إدارة التخطيط بسير الإجراءات أولاً بأول، وكذلك تم موافاة وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بخطة العام المالي 2019 /2020 لإتخاذ ما يلزم.