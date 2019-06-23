عقد مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعًا صباح اليوم الأحد برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوي أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية، ود. عماد حجازي المدير التنفيذي للصندوق، ود.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أعلن الوزير عن موافقة البرلمان على قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار كهيئة مستقلة تستطيع إدارة أموالها بشكل يحقق أهداف إنشائها،مما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وتمويل المشروعات البحثية التى تساهم في حل المشكلات ذات الأولوية للمجتمع، وكذلك فى التخصصات العلمية التى تحتاجها الدولة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

ووجه الوزير بتشكيل لجنة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، مطالبا بسرعة وضع خريطة واضحة للخطة البحثية للعام المالي القادم تتضمن كافة التخصصات والمشروعات البحثية المقرر تنفيذها في السنة المالية الجديدة.

كما وجه د. عبد الغفار بضرورة مراجعة آليات التحكيم وضوابط اختيار المحكمين لتقييم المشروعات البحثية المقدمة للصندوق.

وافق المجلس على تمويل15 مشروعا فى مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية، و10 مشروعات في دعم الأبحاث، ومشروع لشباب الباحثين.

وأحيط المجلس علما بتضمين مجال الذكاء الاصطناعي في التعاون المصرى الأمريكي، والتعاون المصرى البريطاني.

كما أحيط المجلس علما بعقد ورشة عمل لبرنامج التعاون المصرى الأمريكي بعنوان(ابتكار مصر) خلال الفترة من 17_20 يونيو الجاري.

أحيط المجلس علما أيضاً بالتعاون بين مركز النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة والصندوق باستخدام الجهاز الآلي فائق السرعة.