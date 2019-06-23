تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة سرقة سيارة في الجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة سيارة نقل بدائرة القسم.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنت من ضبط عاطلين لاتهامهما بالسرقة بالإكراه بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن المتهمين ضبطا بمعرفة دورية أمنية تصادف مرورها، لمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة، استغاث بها سائق سيارة نقل محملة بـ"طرود" شحن قادمة من الإسكندرية.

وطاردت القوات المتهمين، وتبين أنهما هاربان من قضايا جنائية، وألقي القبض عليهما، وجرت إحالتهما للنيابة التي باشرت التحقيق.