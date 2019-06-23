محافظ أسوان يوجه بإزالة أي تشوهات بصرية موجودة بمبنى الديوان العام

قال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إن أعمال طلاء وتجميل واجهات مبنى المحافظة، تأتي لإعطاء المثل والقدوة والنموذج لباقي العقارات والمبان داخل مدينة أسوان، وباقى المدن، لافتا أنه جرى مراعاة النسق الحضاري في الألوان طبقا لما اقره جهاز التنسيق الحضاري، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوحيد طلاء واجهات المنازل فى المحافظات.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ أعمال دهانات واجهة مبنى المحافظة، ووجه الشركة المنفذة بضرورة مراعاة الألوان المتفق عليها مع الإلتزام بإزالة أي تشوهات بصرية أو عشوائية من أسلاك أو مواسير أو أطباق الدش لإبراز الشكل الجمالي لهذا المبنى المميز فى طرازه المعماري، مشدداً على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بالإنتهاء من حصر جميع المبانى والعمارات السكنية التى تكون واجهتها بالطوب الأحمر، وتحتاج إلى دهانها بلون موحد.

وشدد "إبراهيم" على ضرروة التزام أصحاب العقارات والمقيمين فيها بتنفيذ أعمال الدهانات طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خاصة أنه سيتم تحرير محاضر لأصحاب العقارات والشاغلين لها فى حالة عدم الإلتزام بدهان الواجهات.