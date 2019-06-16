بالصور| محافظ أسوان: تنظيم قوافل تعليمية لتفقد أوضاع المدارس

نظمت مديرية التربية والتعليم 3 قوافل، للمرور على المدارس بالإدارات التعليمية في مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو، حيث شملت كل قافلة أعضاء ومتخصصين في جميع نواحي الإدارة وغيرها من الجوانب الفنية.

وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان، إن القافلة الأولى تضمنت أربع لجان قامت بالمرور على 13 مدرسة داخل نطاق مركز إدفو، شملت مناطق شمال غرب وجنوب غرب وشمال شرق، بالإضافة إلى منطقة جنوب شرق، وتبين للجان الأربعة انضباط العاملين بهذه المدارس وانخفاض كبير بنسبة الغياب وارتفاع مستوى النظافة العامة والسجلات كاملة ومستوفاة.

وأشار إلى أن اللجان الأربعة قد رصدت بعض المخالفات والمشكلات ومنها قلة عدد الحجرات الدراسية وحجرات الأنشطة وعدم وجود خزانات مياه وكذلك حنفيات المطافي بمدرستى الشهيد علي عباس آدم الأبتدائية والنخل الإعدادية، بجانب وجود تشققات بالسور الخارجي لمدرسة الشهيد محمد محمود، والسور آيل للسقوط من الناحيه البحرية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الغياب بين العاملين ووجود 25 مطفأة حريق غير معبأة بمدرسة المحاميد الصناعية، وتم إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتعامل مع هذه المشكلات.

وأوضح السيد الفيومى أن القافلة الثانية مرت على عدد 8 مدارس بإدارة كوم أمبو التعليمية، وتبين لها انضباط جميع المدارس عدا مدرسة الفصل الواحد بأبوير، التي وجدت مغلقة للمرة الثانية، وتمت إحالة جميع العاملين بها للشئون القانونية.

وأشار إلى أن القافلة الثالثة قامت بالمرور على ثلاثة مدارس بنطاق إدارة دراو التعليمية وتبين لها إنضباط جميع العاملين بهذه المدارس مع الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بنظافة كل مدرسة وتغطية الصرف الصحي، وكذلك نظافة الفصول وترتيب التخت بها وغلقها والالتزام كذلك بتعليمات الصحة والسلامة المهنية.