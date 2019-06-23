أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم، أسماء المتقدمين بالمسابقة رقم (1) لسنة 2017م، المقيمين بمدينة الخارجة، الذين اجتازوا جميع الاختبارات والمقابلات بنجاح، وتقرر تسليمهم العمل الشهر المقبل نظرًا للانتهاء من تجهيز الأصول الخاصة بالشركة فى مدينة الخارجة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الشركة ترجو من مواردها البشرية العمل الجاد الذي يضمن الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، الذي يجنى ثماره المواطن فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة له.

وأضاف اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أنه على جميع المتقدمين الذى تقرر تسليمهم العمل، الإثنين 1 يوليو، ضرورة التوجه إلى مقر الشركة بمدينة الخارجة بمقر الحزب الوطنى القديم لاستلامهم العمل، وفى حالة التخلف عن الحضور لاستلام العمل خلال خمسة عشر يومًا يسقط حقه فى استلام العمل طبقًا للوائح والقوانين.

وأوضح "أبو صغير"، أنه سيتم إعلان أسماء المتقدمين بتلك المسابقة بباقي المراكز فور الانتهاء من تجهيز الأصول الخاصة بالشركة فى باقى المراكز.