رفضت الفنانة كارول سماحة أن ينسب لها أي تصريح أو موقف سياسي بخصوص سوريا.

وغردت كارول، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أرفض أن ينسب لي أو ينسبني أحد أو يلصق بي موقف سياسي ليس صادراً عني شخصيا سابق أو حتى الأن، طوال مسيرتي الفنية لم أعبر يوماً عن رأيي السياسي على أي منصة إعلامية حتى لا أوضع في إطار اصطفافات سياسية في زمن انقساماتها".

وأضافت "كارول": "لطالما مواقفي وأغنياتي تعبر عن توجهي الفني والإنساني، ويبدو أن هناك من يتولى التحريض ضد حفلتي بدمشق في 13 يوليو، ضمن مهرجان فني وثقافي يهدف لإظهار البعد الحضاري والثقافي لسورية، وحتى هذا التاريخ أستعد للقاء جمهوري الغالي في سوريا الحبيبة بحماسة شديدة وأنتظر موعد اللقاء بشوق كبير.. مع خالص حبي للشعب السوري".