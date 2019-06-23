ضبطت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية طالبين بتهمة نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة على صفحات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وجرى إحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن، من اللواء هشام سليم مدير المباحث بتلقيه معلومات عن نشر طالب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة على شبكة الإنترنت في أثناء انعقاد اللجان.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات جرى استهدافه وضبطه وبحوزته هاتفه المحمول، وتبين وجود آثار ودلائل وصور للأسئلة وإجابتها، وأن طالب عمره 20 عاما، من مدينة شبين القناطر.

كما تبين إدارته مجموعة أخرى سرية من خلال تطبيق على الإنترنت ينشر من خلالها أسئلة وامتحانات الثانوية العامة خلال انعقاد لجان الامتحانات بالاشتراك مع طالب أخر جرى ضبطه وبحوزته هاتفه المحمول، وتبين وجود آثار ودلائل عن المجموعة وصور امتحانات لبعض المواد وإجاباتها.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة لمساعدة الطلاب على الغش في أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة منهم ماديا.