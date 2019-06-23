انتدبت نيابة مركز الجيزة، تحت إشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، الطب الشرعي لتشريح جثة طفل انتشلته قوات الإنقاذ النهري، أمس، من ترعة المريوطية بمنطقة أبوالنمرس، لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث، واستدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالها بشأن ملابسات الواقعة.

وذكرت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أنّ أسرة الطفل أفادت بأنّه اختفى من المنزل في قرية ميت رهينة بالبدرشين، وحرروا محضرا بتغيبه حتى مرت 24 ساعة على اختفائه، ثم تلقوا اتصالا هاتفيا من مركز شرطة أبوالنمرس، بعثورهم على جثة طفل غارقا في نهر النيل يحمل مواصفات طفلهم الغائب.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث التي قادها العقيد علاء فتحي رئيس القطاع، أنّه عقب انتشال قوات الإنقاذ النهري الجثة، تم فحص بلاغات التغيب للتوصل إلى هوية الطفل، واتجهت أسرة الطفل المختفي وتعرفت على جثته في مشرحة المستشفى، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، ولا تزال القوات تواصل الفحص والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة.