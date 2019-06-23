تدريب طلاب جامعة بني سويف على مهارات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن حقيبة تدريبية لطلاب الجامعة، تهدف لتعليمهم مهارات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع العاشر للجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة، بحضور نواب رئيس الجامعة، ومنسق اللجنة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال رئيس الجامعة إن الحقيبة التدريبية عبارة عن عدد من المحاضرات لطلاب البرامج الجديدة، بنظام ساعات التدريس المقررة، تتكون من 3 لـ4 محاضرات لكل فصل دراسي، وتهدف إلى تنمية مهارات التعامل مع كافة أنواع الإعاقات السمعية والبصرية، ومشكلات التحدث والتلعثم، والمشكلات الحركية والعقلية، وذلك في ضوء الاتجاه المحلي والدولي حول زيادة الوعي بفئات ذوي الإعاقة، ودمجهم في التعليم ومجالات العمل.