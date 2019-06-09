تفقد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عددا من لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب البشري، لمتابعة سير وانتظام الامتحانات بالكلية، وشملت الزيارة تفقد قاعة التصحيح الإلكتروني وغرف الكنترول، ووحدة تجهيز الامتحانات، وذلك عقب استئناف العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة توافر الاستعدادات من وسائل الدفاع المدني والرعاية الطبية، وسبل الراحة للطلاب خلال تأدية الامتحانات، ووضع لوحات إرشادية واضحة للطلاب توضح جداول الامتحانات وأرقام الجلوس، وشدد على تطبيق الضوابط وقواعد الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب.

يذكر أنّ رئيس الجامعة تفقد مركز تطوير التعليم الطبي، على هامش الزيارة، فضلا عن العديد من المدرجات تحت الإنشاء والمشرحة.