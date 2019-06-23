يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود غدًا الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 35

دمنهور 23 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 23 39

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 22 37

السويس 24 37

العريش 22 31

رفح 23 31

رأس سدر 25 38

نخل 19 35

نويبع 26 37

طابا 24 36

سانت كاترين 17 32

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 24 37

بني سويف 24 37

المنيا 25 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 27 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 42

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 45

المدينة 30 45

الرياض 24 43

المنامة 32 40

أبو ظبي 31 41

الدوحة 32 44

الكويت 31 46

دمشق 17 39

بيروت 24 30

عمان 20 36

القدس 20 32

غزة 24 30