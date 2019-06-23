أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2018 - 2019، وانتهت بتاريخ 31 مايو 2019.

وقالت الوزارة إن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها في فبراير 2019، كانت واضحة بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية وتفعيلًا لتعديلات قانون التعليم الصادرة عن مجلس النواب عام 2019؛ لتأهيل المديريات التعليمية لتنظيم مسابقات محلية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها حال الإعلان عن فرص تعيينات جديدة بعد موافقة أجهزة الدولة المختصة سيراعى الاستعانة بالمتعاقدين المؤقتين الذين أثبتوا كفاءة خلال المسابقة المؤقتة المشار إليها.