ترأس الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، صلوات القداس بكنيسة مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور، اليوم، وجرى خلاله سيامة (تعيين) ستة من الشمامسة، الذين نالوا درجة قس للقيام بالخدمة الكهنوتية والرعوية بمدن وقرى الإيبارشية.

شارك في صلوات القداس الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بإخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

وتوجه الكهنة الجدد عقب القداس إلى دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية لطقس التكليف بالخدمة، حيث تعتبر فترة إعداد روحى لهم.

الشمامسة الجدد، هم: الشماس فادى سليمان، كاهنًا باسم القس بفنوتيوس على كنيسة السيدة العذراء مريم والأمير تادرس الشطبى بكفر الدوار، والشماس ريمون ميشيل، كاهنًا باسم القس بنيامين على كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارمينا بجناكليس، أبو المطامير، والشماس مينا رشاد، كاهنًا باسم القس جوناثان على كنيسة الأميرين تادرس المشرقى وتادرس الشطبي، جنوب التحرير،والشماس فادى فؤاد، كاهنًا باسم القس فيلوثاؤس على كنيسة الشهيد مارجرجس بكفر الدوار، والشماس ملاك ميخائيل، كاهنًا باسم القس ثيؤفان على كنيسة الشهيد مارمينا بقرية انصاف، مذابح قرى مركز أبوحمص، والشماس سامى جرجس، كاهنًا باسم القس أرمانيوس كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بالعشر تلاف.