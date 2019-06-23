تنحى النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن استكمال مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون مهنة المحاماة، وذلك على خلفية المشادات الكلامية التى شهدتها اللجنة على مدار اجتماعاتها أمس واليوم .

وقال "أبو شقة" إنه سيرفع الأمر إلى الدكتور على عبد العال لاتخاذ ما يلزم حول استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب سليمان وهدان وشريف نادي وثروت بخيت.

وكانت اللجنة قد شهدت مشادات ساخنة بين المؤيدين والمعارضين للقانون، واتهامات بأن القانون تم تفصيله لصالح النقيب الحالي سامح عاشور، ليحق له الترشح لدورتين جديدتين قبل انتهاء مدته الأخيرة كنقيب للمحاميين، وهو الأمر الذي اضطر النائب بهاء أبو شقة إلى فض الاجتماع.