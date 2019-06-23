تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه جرى تحصين 121 ألف و361 رأس ماشية بينها "75 ألف و182 أبقار، و41 ألفًا و651 جاموس، و4 آلاف و356 أغنام، و172 ماعز" حتى 22 يونيو الجاري.

وناشدت الوزارة في بيان لها، جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية بضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدة أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.

وأوضحت أن الحملة تجري من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.