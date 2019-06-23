نشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم، قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء جامعة الأقصر ومقرها محافظة الأقصر.

وحمل القرار رقم 1481 لسنة 2019، ونصه كالتالي :