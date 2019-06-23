نظمت السفارة الهندية في مصر، عددا من الفعاليات في محافظة المنيا، وذلك للاحتفال باليوم العالمي الخامس لليوجا بملعب نادي المنيا الرياضي، بحضور راهوال كواليشيرايث، السفير الهندي في مصر، والدكتور لياقت علي، مدير مركز مولانا ازاد الثقافي الهندي بسفارة الهند، ومحمد سيد، رئيس مدينة المنيا، وعاطف عبدالجابر، مدير النادي الرياضي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال مندي عكاشه، مدير مديرية الشباب والرياضة في كلمته نائبا عن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن اقامة هذه الفعاليات ما هي إلا رسالة قوية للجميع بأن الدولة المصرية هي بلد الأمن والأمان، موضحا أنها فرصة عظيمة، للتعرف على الثقافة الهندية العريقة، والتي تعتبر هي والثقافة المصرية من أعمق وأكثر الحضارات تأثيرا حول العالم لآلاف السنين.

وعبر السفير الهندي، في كلمته عن شكره لمحافظة المنيا وقياداتها والتعاون المثمر والبناء، لاستضافة المهرجان للمرة الأولى في محافظة المنيا .

وكرم السفير عددا من المشاركين في تنظيم وتنسيق فعاليات اليوم العالمي الخامس لليوجا.

وقدم خبراء ومتخصصي رياضة اليوجا، خلال الاحتفالية، عددا من العروض، من بينها المهارات الأساسية، وكيفية التغلب على التوتر وسهولة التنفس والاسترخاء.

وفي ختام فعاليات عروض اليوجا، قدمت فرقة قصر الثقافة عدة عروض فنية وغنائية تعبر عن التراث المصري.

يذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت يوم 21 يونيو عام 2014، يومًا عالميا لليوجا، باعتبارها رياضة بالغة القدم ذات فوائد شاملة، ولأنها تتوافق مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة.