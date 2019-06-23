قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن النظام التركي لا يريد سوى تمكين الإخوان من الحكم في ليبيا ودعم القيادات الإرهابية، موضحًا أن العناصر الإرهابية متواجدة في تركيا، ويقوم النظام التركي بتوفير مستشفيات خاصة لعلاج جراحهم.

وأضاف "صالح"، خلال حواره على شاشة "TeN"، أن الاتهامات تُشير إلى قطر في تقديم الدعيم المالي للإرهابيين، مؤكدًا أن الشغل الشاغل للجيش الوطني الليبي هو تركيا، بعد أن ضبطت قوات الجيش أسلحة قادمة من تركيا، مشيرا إلى أن هناك تباين في مواقف الدول الأوروبية فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا.

وأشارعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن هناك صعوبة أوروبية في فهم الأمور جيدًا فيما يتعلق بالقضية الليبية.