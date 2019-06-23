وزيرة الصحة توجه بتطوير مستشفى الطور ودهب في جنوب سيناء

استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، خلال الاجتماع الذي عُقد، اليوم، بحضور الدكتور خالد محمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن وزيرة الصحة وجهت خلال الاجتماع بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى الطور، لتصبح مستشفى تعليمي تساهم في تعليم وتدريب الأطقم الطبية.

كما وجهت أيضا بتطوير مستشفى دهب وتوفير كل الخدمات الطبية بها، وفقا لمعايير الجودة، لتصبح علي وتيرة مستشفى أبوسمبل لجراحات اليوم الواحد، وتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وأكد الدكتور خالد محمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة عدد من مستشفيات المحافظة ساهمت في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى.

وأشار إلى أنه جرى وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة معهد تمريض جنوب سيناء، ليصبح معهدا فنيا صحيا بنظام الدراسة لخمس سنوات.