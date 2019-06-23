لقي طفل فى التاسعة من العمر، مصرعه، اليوم، إثر سقوطه في حفرة كبيرة تستخدم لتصفية مياه الأرض الزراعية بمنطقة طراد النيل، أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية "أشمنت" التابعة لمركز ناصر، شمالي بني سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل في التاسعة من العمر، غارقا في بركة مياه، أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية "أشمنت" التابعة لدائرة مركز ناصر.

بالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى أحمد محمد فتحي إبراهيم، 9 سنوات، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، لاستصدار تصريح الدفن، بمعرفة مفتش الصحة.