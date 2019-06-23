أعلن الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إدارج الجامعة ضمن برنامج بناء قدرات طلاب الجامعات المصرية في الدفعة الثالثة عشر، والموجه من مركز الإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال ترؤسه مجلس إدارة وحدة إدارة المشروعات، بحضور مدير الوحدة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ مدة البرنامج 6 أيام في الفترة بين 31 أغسطس وحتى 5 سبتمبر، ويستهدف تدريب طلاب الجامعة والخريجين المبدعين والمتميزين وأصحاب الإختراعات والابتكارات التكنولوجية، في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية الإبداع، وريادة الأعمال.