هاجم الإعلامي أحمد موسى، المطربة الاستعراضية اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريحاتها الأخيرة المسيئة لمصر، قائلًا: "هنفضل نديها على دماغها لحد ما تعتذر لأنها محترمتش بلادنا".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المصريين لا ينسون من أساء لبلدهم: "شوفوا عملوا إيه فيها إيه امبارح".

وتابع: "مصر دي اللي عملتك وعملت أي حد، محدش يقرب منها، إسألي ستك نانسي عجرم، إحنا بنحبها وبنحب الناس كلها، واللي يقرب من مصر، مش ممكن نسيبه، وهناخد حقنا، ومحدش هيتطاول أو يقرب من بلدنا، محدش كاسر النهاردة".