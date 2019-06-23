استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، التهديدات الأمريكية الجديدة لإيران حال تعرضت المصالح الأمريكية للخطر بسبب سياسات إيران بالمنطقة، حيث حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون طهران اليوم من إساءة تفسير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الضربة على إيران في اللحظة الأخيرة على أنه "ضعف من الولايات المتحدة".

وقال بولتون ، إنه يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأمريكي على كونه ضعفا، وذلك بعد يومين على إلغاء ضربات على إيران ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة، قائلًا :" جيشنا أعيد بناؤه وهو جاهز للانطلاق".

وفي الوقت نفسه، أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، أن الولايات المتحدة لن تسمح بتهديد طرق التجارة والملاحة في المنطقة، وأن واشنطن درست في الوقت ذاته العديد من "السيناريوهات" للتعامل مع هذه الأزمة.