أعلن الدكتور عبدالمنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطري في الدقهلية، أن لجان الطب البيطري على مستوى المحافظة متمثلة في 21 إدارة بيطرية من خلال 80 لجنة تحصين تمكنت من تحصين 11 ألف رأس ماشية منذ بداية الحملة القومية الثانية لعام 2019 لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

واشرف "المنجي" على توزيع اللجان، بحيث تغطي اللجنة الطبيب والمعاون أو الإداري وتزويد اللجان باللقاح الكاف وتوفير البطاقات وأرقام الحيوان بكل لجنة، بالإضافة إلى التأكد من وجود مستلزمات الأمان الحيوي من بالطو وقفازات وغطاء للأرجل أو الكزلك وغطاء الرأس واستخدام سن إبرة لكل نوع تحصين للحيوان الواحد ويتم تغيير السن.

وتأكد من توافر كميات كافية من الثلج، للاحتفاظ باللقاح سليم في "الكولمن" المخصص له، واستمع إلى آراء المربين فى تأدية الخدمة البيطرية.