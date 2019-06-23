طالب النائب حمادة غلاب، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بسرعة صرف الاعتمادات المالية اللازمة، لإنهاء مشروع توصيل مرافق المياه والصرف الصحي في مناطق عدة بمدينة الغردقة.

وقدم غلاب اقتراحا لرئيس مجلس النواب بمخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوضح أن "مدينة الغردقة مدينة سياحية ومصنفة ضمن افضل 25 واجهة سياحية على مستوى العالم، وتعاني من مشكلات مزمنة من مياه الشرب والصرف الصحي.

وطالب "غلاب"، عبر بيانه إلى مجلس النواب، بالانتهاء من توصيل مرافق المياه والصرف الصحي بعدة مناطق بمدينة الغردقة وهي منطقة ناصر المشروعات خلف السنتر الليبي، ومنطقة خلف أولاد بطاطا، وشارع المحجر، وشارع السلام ومنطقة وسط البلد خلف مدرسة النقيب مبارك، ومنطقة الكوثر، وخلف مركز شباب الميناء ومنطقة الصيادين.

وأفاد غلاب بأنه طالب باعتماد الحكومة لمبلغ 450 مليون جنيه، للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي والمياه وحل جميع المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي بمناطق عدة في مدينة الغردقة.