البحرين تُدين هجوم ميليشيات الحوثي على مطار أبها السعودي

أدانت البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقف سيارات مطار أبها الدولي في السعودية، حيث أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن المنامة تجدد موقفها الثابت والداعم للسعودية ضد كل من يحاول استهداف أمنها واستقرارها.

ودعت البحرين المجتمع الدولي للتصدي لممارسات إيران التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.وكان العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف ودعم الشرعية في اليمن، قد أكد وقوع هجوم إرهابي، مساء اليوم، من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات.

وأضاف "المالكي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد سوري الجنسية، وإصابة 7 مدنيين. يذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، أسقطت الثلاثاء الماضي طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، كما استهدفت ميلشيا الحوثي مطار أبها في بداية الشهر الجاري، حيث سقط مقذوف "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي وأدى المقذوف إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة.