قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إنّه يجب أنّ يكون هناك موقفا دوليا صارما تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له، خاصة أنّ استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها تصعيد خطير بسلاح إيراني، وذلك حسب ما أفادت "سكاي نيوز عربية".