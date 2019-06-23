قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الفنانة ميريام فارس هاتفته بعد ساعات قليلة من انتشار تصريحها على وسائل التواصل واعتذرت لجموع الشعب المصري.

وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc": "الكلمة طلعت منها بشكل عفوي، وأبدت حزنها على أن كلامها اتفهم بهذا الشكل، ولا تقصد أي إهانة للشعب المصري".

وتابع: "قالت إن اللي بينجح في مصر بينجح في العالم العربي، ومحدش يقدر يغلط في الشعب المصري ولا يتعالى عليه".

واستطرد: "مكنتش تقصد إن أجرها غالي على الشعب المصري، وبعتتلي اعتذار مكتوب وهتعمل فيديو بعد شوية، أنا شايف إن الموضوع اتقفل وصاحبة الشأن اعتذرت، وأبدت احترامها للشعب المصري والمفروض إن يبقى عندنا قدر من التسامح وتقدير الموقف".

وقالت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في تصريحات صحفية، على هامش مهرجان موازين، إن سبب ابتعادها طيلة السنوات الماضية عن إحياء حفلات غنائية في مصر أنها "أصبحت تقيلة على المصريين ولم يعودوا يرسلون لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها عليهم".

وأكّدت "ميريام"، في بيان أصدرته اليوم، "سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، ضمن فعاليات مهرجان موازين، مشيرة إلى أنَّه "جرى فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق، وأنَّه تم تحريف المعنى"، موضحة أنَّه لا يمكن لأحد أن يزايد على حبها وتقديرها لمصر وشعبها.