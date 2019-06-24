بالفيديو| متحدث "الري" عن ملف سد النهضة: "الموضوع محتاج صبر"

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الري، إن قضية سد النهضة تعتبر من أهم القضايا التي تهتم بها مؤسسات الدولة وذلك بسبب أهمية المياه، حيث تعتبر المياه من أهم قضايا الأمن القومي فهي المصدر الأول للمواطنين.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك سلسلة من المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاث لتحقيق التنمية المستدامة لكل الدول ومن أبرزها المفاوضة الثلاثية التي كانت من المفترض أن تُعقد خلال شهر أبريل الماضي ولكن تم تأجيل الجلسة بسبب الأحداث الموجودة حاليًا في دولة السودان الشقيقة، حيث سيتم استكمال هذه المفاوضات عقب انتهاء الأحداث السودانية الجارية.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة الري إلى أن المفاوضات لم تتوقف، حيث إنه كان هناك لقاءات بين وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير الخارجية الإثيوبي، وطالب بوضع اتفاق دائم بشأن المياه وهذا ما يصب في مصلحة المواطنين في الدولتين.

وتابع: "الموضوع يحتاج إلى صبر بالإضافة إلى متابعة الموقف في كل الأنحاء وهناك تنبؤ بموسم الفيضان وأن مستوى الفيضان سيكون أقل من الطبيعي ولكن نحن قادرون على التعامل معه بما يكفي احتياجات المواطنين من المياه".