فازت نقابة المهندسين المصرية اليوم الأحد، بمنصب رئيس مجموعة شمال إفريقيا ونائب رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية، وذلك خلال انعقاد اجتماع الاتحاد اليوم بتونس.

وقال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة ومقرر لجنة الإعلام إن مجموعة دول شمال إفريقيا بالاتحاد تضم كل من مصر وليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب، موضحا أن اتحاد المهندسين الأفارقة مقسم لخمس مناطق منها منطقة شمال إفريقيا التي فازت مصر برئاستها اليوم.

ولفت شفيق في بيان للنقابة مساء اليوم، إلى أن نشاط نقابة المهندسين في إفريقيا خلال الأشهر القليلة الماضية لفت أنظار الجميع حيث تم توقيع عدة بروتوكولات مع عدة دول إفريقية منها أوغندا ورواندا وتنزانيا وقامت النقابة فعليا بتدريب أعداد من المهندسين الأفارقة، مؤكدا على أن مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي يعمل بكل جد علي هذا الملف الهام.